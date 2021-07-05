COVID-19: в Армении подтверждено 53 новых случая

По состоянию на 11:00 часов 5 июля в Армении подтверждено 225 606 случаев заболевания коронавирусом, из которых 217 198 – случаи выздоровления и 4527 - смерти. 2780 пациентов в настоящее время проходят лечение от коронавируса. Всего было проведено 1 205 632 теста.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Армения.

Таким образом, вчера было проведено 3907 тестов, в результате которых подтверждено 53 новых случая заболевания коронавирусом. Имеем 67 случаев выздоровления и 1 - смерти.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1101.