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COVID-19: в Армении подтверждено 53 новых случая

COVID-19: в Армении подтверждено 53 новых случая

По состоянию на 11:00 часов  5 июля в  Армении  подтверждено 225 606 случаев заболевания коронавирусом, из которых 217 198 – случаи выздоровления и 4527 - смерти. 2780 пациентов в настоящее время проходят лечение от коронавируса. Всего было проведено 1 205 632 теста.

Об этом Арменпресс сообщили  в Министерстве здравоохранения Республики Армения. 

Таким образом, вчера было проведено 3907 тестов, в результате которых подтверждено 53 новых случая заболевания коронавирусом. Имеем 67 случаев выздоровления и 1 - смерти. 

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент  болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1101.


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