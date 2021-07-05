Цены на цветные металлы - 04-07-21

ЛОНДОН, 5 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2535.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9323.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2288.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 18133.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 31387.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2932.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 41535.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.