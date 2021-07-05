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ЮКЖД проконсультирует отправляющихся в Грузию пассажиров поездов

ЮКЖД проконсультирует отправляющихся в Грузию пассажиров поездов

С 30 июня на железнодорожном вокзале Еревана работает «информационная стойка» по вопросам регистрации для въезда граждан в Грузию. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  компании ЮКЖД,  администратор поможет обратившимся за помощью пассажирам международного поезда Ереван-Батуми-Ереван зарегистрироваться в специальном приложении, действующем для въезжающих в соседнюю страну иностранцев.

Компания напоминает, что согласно регламенту, въехать в Грузию могут граждане, представившие сертификат, подтверждающий отрицательную ПЦР-диагностику коронавируса (COVID-19) с максимальным сроком 72-часовой давности.

«На третий день после въезда в страну граждане обязаны пройти ПЦР тестирование за свой счет. При въезде на территорию Армении сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР диагностики также обязателен.

Подробная информация о порядке пересечения границ в условиях коронавируса доступна на официальном сайте Южно-Кавказской железной дороги», - говорится в сообщении.


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