ЮКЖД проконсультирует отправляющихся в Грузию пассажиров поездов

С 30 июня на железнодорожном вокзале Еревана работает «информационная стойка» по вопросам регистрации для въезда граждан в Грузию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ компании ЮКЖД, администратор поможет обратившимся за помощью пассажирам международного поезда Ереван-Батуми-Ереван зарегистрироваться в специальном приложении, действующем для въезжающих в соседнюю страну иностранцев.

Компания напоминает, что согласно регламенту, въехать в Грузию могут граждане, представившие сертификат, подтверждающий отрицательную ПЦР-диагностику коронавируса (COVID-19) с максимальным сроком 72-часовой давности.

«На третий день после въезда в страну граждане обязаны пройти ПЦР тестирование за свой счет. При въезде на территорию Армении сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР диагностики также обязателен.

Подробная информация о порядке пересечения границ в условиях коронавируса доступна на официальном сайте Южно-Кавказской железной дороги», - говорится в сообщении.