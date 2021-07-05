Долг каждого из нас – уважать Конституцию, реформируя и совершенствуя ее. Послание президента РА

Мы должны сделать максимально возможное для сохранения государственности, переосмысления нашей национальной идентичности, определения национальной идеологии и обеспечения достойного будущего для следующих поколений. Уважение к Основному закону, тем самым обладание своими правами и, в то же время, исполнение своих обязанностей - неотъемлемая часть этих процессов.

Об этом заявил президент РА Армен Саркисян в послании по случаю Дня Конституции РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники!



Сегодня День Конституции.



Каждый народ строит свою жизнь, государственность на основании своей собственной системы ценностей. Наш народ издревле исповедовал две важные ценности: свободу и справедливость. На них основывались все наши принятые в разные времена конституции.



Эти ценности непосредственным образом отображены в неизменяемых статьях действующей Конституции:



«Статья 1. Республика Армения – суверенное, демократическое, социальное, правовое государство.



Статья 2. Власть в Республике Армения принадлежит народу. <…>



Статья 3. В Республике Армения человек — высшая ценность».



Кроме вышеуказанных принципов-регулирований, Конституция – не статичный, а динамичный документ. Она должна соответствовать вызовам времени и быть направленной на реализацию закреплённых вышеуказанными неизменяемыми положениями принципов.



Долг каждого из нас – уважать Конституцию, реформируя и совершенствуя её в случае необходимости.



Каждая принятая в ходе истории нашей государственности конституция знаменовала собой новую страницу в жизни нашего государства.



Сегодня мы живём в трудные времена. Параллельно со стандартными решениями есть необходимость в принятии нестандартных шагов, чтобы преодолеть существующий многослойный и многокомпонентный кризис.



Сегодня мы нуждаемся в том, чтобы подготовить необходимую основу для открытия новой страницы в жизни нашего государства. Последние три года сделали более очевидным, что отдельные положения действующей Конституции не предусматривают наилучших решений для быстрого, полноценного и уравновешенного реагирования на все стоящие перед нашей страной и обществом вызовы и кризисы.



Следовательно, осознавая жизненную необходимость Конституции как полноценного для каждого из нас и всей страны документа, существует необходимость совершенствовать её, сделать нацеленной на будущее страны, более созвучной с вытекающими из наших государственных и национальных интересов приоритетами, в то же время, сохраняя безусловную верность закреплённым неизменяемыми статьями Конституции принципам.



Наконец, Конституция должна не только провозглашать эти основополагающие принципы, а также иметь достаточные действенные регулировки для их защиты и воплощения в жизнь.



Работа в направлении укрепления нашей государственности должна быть непрерывной. А сегодня, тем более, мы должны быть едиными, дисциплинированными и трудолюбивыми, должны вооружиться упорством для преодоления трудностей, любовью к Родине и оптимизмом.



Мы должны сделать максимально возможное для сохранения государственности, переосмысления нашей национальной идентичности, определения национальной идеологии и обеспечения достойного будущего для следующих поколений.



Уважение к Основному закону, тем самым обладание своими правами и, в то же время, исполнение своих обязанностей - неотъемлемая часть этих процессов».