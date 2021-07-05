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Власть в Армении необратимо принадлежит народу. Послание Никола Пашиняна к Дню Конституции

Власть в Армении необратимо принадлежит народу. Послание Никола Пашиняна к Дню Конституции

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции РА, отметив, что внеочередные парламентские выборы 20 июня показали, что после десятилетий борьбы конституционное положение о том, что власть в Республике Армения принадлежит народу, и  народ осуществляет свою власть путем  свободных выборов, в Армении установлен необратимо.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

В  послании отмечается:

«Дорогие соотечественники, 

Дорогой народ,

Поздравляю всех нас с 5 июля, Днем Конституции. Мы отмечаем 5 июля 2021 года в совершенно новых условиях, добившись полного выполнения неизмененной статьи 2 Конституции Республики Армения. Согласно этой статье, власть в Республике Армения принадлежит народу, народ осуществляет свою власть путем свободных выборов.

Внеочередные парламентские выборы 20 июня 2021 года показали, что после десятилетий борьбы это конституционное положение отныне необратимо закреплено в Армении. Каждый гражданин Республики Армения сегодня видит и знает, что он является решающей силой, как это и предусмотрено Конституцией нашей страны.

Таким образом, внеочередные парламентские выборы показали, что за последние три года в нашем конституционном сознании произошли глубокие изменения, и впервые в истории Третьей республики выборы стали способом преодоления внутриполитического кризиса, а не его провоцирования. Это создает серьезные предпосылки для нашей миссии по созданию конституционной реальности с новым импульсом.

Суть наших дальнейших действий изложена в преамбуле и в первой статье Конституции нашей страны. Мы должны объединить наш лучший национальный потенциал вокруг воплощения в жизнь суверенной, демократической, социальной, правовой Республики Армения, и это объединение должно происходить согласно воле народа, а не вопреки ему.

Среди приоритетов нашей будущей деятельности - повестка дня внешней и конституционной безопасности, реформа и становление государственных институтов, призванных служить этим повесткам дня. Надлежащее выполнение этих программ должно обеспечивать наличие правовых, социальных, образовательных и инфраструктурных условий, необходимых для развития человеческого потенциала, и мы должны усердно работать над этой повесткой дня, имея целью обеспечить безопасность и могущество нашей страны, свободу, счастье и благополучие людей и граждан.

За этот период, очевидно, нам не удастся избежать дискуссий о системе управления нашей страной, но даже в этом важном вопросе мы должны руководствоваться принципом “семь раз отмерь, один раз отрежь”.

Дорогие соотечественники, 

Дорогой народ,

Я преклоняюсь перед памятью всех наших братьев и сестер, отдавших свои жизни во имя Родины, во имя суверенного государства, и поздравляю всех нас с Днем Конституции».


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