И.о. вице-премьера Тигран Авинян направил поздравительное послание госсекретарю США Энтони Блинкену. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в послании говорится:

“Уважаемый господин госсекретарь,

Сердечно поздравляю вас с Днем независимости.

4 июля всегда был не только праздником, но и днем памяти, когда миллионы американцев отдают дань уважения свободе, поминая также жертвы, принесенные ради свободы. Именно этот дух побудил американский народ сотрудничать с другими странами и поддержать их стремление к процветающему будущему.

Через несколько месяцев Армения и Соединенные Штаты будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, и в этом контексте я хотел бы выразить признательность за постоянную поддержку правительством Соединенных Штатов нашей молодой демократии на протяжении последних трех десятилетий. Общая система ценностей - это фундамент, на котором зиждутся наши отношения.

Соединенные Штаты всегда были для Армении важным партнером в вопросах безопасности. Для нас чрезвычайно важна приверженность США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, особенно сейчас, когда мы все еще сталкиваемся с ужасными последствиями применения силы в контексте нагорно-карабахского конфликта в прошлом году.

Мы ожидаем, что Соединенные Штаты приложат новые усилия для достижения справедливого и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ на основе хорошо известных принципов: равноправия всех сторон и самоопределения народов.

Соединенные Штаты Америки стали домом для сотен тысяч армян, спасшихся от Геноцида армян. В этой связи признание президентом Байденом Геноцида армян 24 апреля текущего года в дополнение к принятым ранее Конгрессом США резолюциям послужит установлению исторической справедливости и истины во всем мире и предотвращению геноцидов.

Пандемия нанесла огромный ущерб всему миру, затронув также наши страны. Мы приветствуем усилия Вашей администрации по запуску эффективной кампании вакцинации в Соединенных Штатах и Ваш вклад в глобальные усилия по вакцинации.

Позвольте еще раз поздравить Вас с Днем независимости и пожелать Вам и всем американцам счастливого праздника”.