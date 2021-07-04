Левон Аронян стал победителем 7-го международного турнира Goldmoney Asian Rapid

Гроссмейстер Левон Аронян выиграл седьмой международный турнир Goldmoney Asian Rapid.

Как сообщает Арменпресс», во второй день финала онлайн-турнира по быстрым шахматам Аронян одержал победу над Владиславом Артемьевым со счетом 2: 0.

Организаторами турнира Goldmoney Asian Rapid являются чемпион мира Магнус Карлсен и лидер женской рейтинговой таблицы Хоу Ифань. Призовой фонд турнира составляет 1,6 млн.

Аронян пока еще играет под армянским флагом, однако вскоре присоединится к команде США.