Левон Аронян стал победителем 7-го международного турнира Goldmoney Asian Rapid
17:34, 4 Июль, 2021
Гроссмейстер Левон Аронян выиграл седьмой международный турнир Goldmoney Asian Rapid.
Как сообщает Арменпресс», во второй день финала онлайн-турнира по быстрым шахматам Аронян одержал победу над Владиславом Артемьевым со счетом 2: 0.
Организаторами турнира Goldmoney Asian Rapid являются чемпион мира Магнус Карлсен и лидер женской рейтинговой таблицы Хоу Ифань. Призовой фонд турнира составляет 1,6 млн.
Аронян пока еще играет под армянским флагом, однако вскоре присоединится к команде США.
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