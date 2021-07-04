Действующий председатель ОБСЕ поприветствовала возвращение 15 армянских военнопленных

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде поприветствовала возвращение Азербайджаном в Армению 15 пленных армян и предоставление Баку Ереваном карт минных полей. Как сообщает Арменпресс, об этом Анн Линде написала в своем микроблоге в Twitter.

«Приветствуем освобождение Азербайджаном 15 армянских пленных и предоставление Арменией карт минных полей. Признательны за российское посредничество. Надеемся, что укрепление доверия может проложить путь к устойчивому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - отметила Линде.

3 июля удерживаемых Азербайджаном 15 пленных армян при посредничестве российской стороны вернулись в Армению. В знак доброй воли армянская сторона предоставила Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангеланском районах.