Число погибших при крушении филиппинского самолета выросло до 31

Число погибших в результате крушения филиппинского военного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 31, сообщает портал Rappler со ссылкой на вооруженные силы страны.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, согласно данным филиппинских вооруженных сил, жертвами крушения стали 29 военных на борту самолета и двое гражданских на земле. Кроме того, ранения получили 50 человек, находившихся в самолете, и четыре мирных жителя. Судьба еще 17 военнослужащих остается неизвестной. Сообщается, что летевшие в самолете солдаты были новобранцами. Власти Филиппин начали расследование с целью установить причины инцидента.

Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявил начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Министр обороны страны Делфин Лорензана ранее сообщил, что, по предварительным данным, на борту были 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.