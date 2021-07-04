Дилижанский тоннель открыт
Проводимые в Дилижансом тоннеле работы завершены: тоннель открыт. Об этом Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении.
Напомним, что дилижанский тоннель был временно закрыт из-за работ по разметке дорог.
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