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Дилижанский тоннель открыт

Дилижанский тоннель открыт

Проводимые в Дилижансом тоннеле работы завершены: тоннель открыт. Об этом Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении.

Напомним, что дилижанский тоннель был временно закрыт из-за работ по разметке дорог. 


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