США всегда были для Армении стабильным партнером: поздравление Авиняна с Днем независимости США

Исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки. Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

“Дорогие американцы,

Второй год подряд мы присоединяемся к празднованию 4 июля в удаленном режиме. К сожалению, продолжающаяся пандемия лишила нас возможности крепко пожать по случаю праздника руку нашим американским друзьям и партнерам в посольстве. Тем не менее сейчас, когда народ Соединенных Штатов празднует 245-ю годовщину своей коллективной решимости жить в свободной и процветающей стране, наши пожелания и поздравления остаются теплыми, как никогда.

Годы независимости Соединенных Штатов были ознаменованы как выдающимися достижениями, так и чрезвычайными вызовами, которые еще больше укрепили решимость американского народа следовать идеям свободы, демократии и верховенства закона. В то же время значительная роль Соединенных Штатов в современных мировых процессах свидетельствует об упорстве и изобретательности народа.

Спустя почти 30 лет после установления дипломатических отношений (7 января 1992 г.) Соединенные Штаты и Армения развивают плодотворное сотрудничество, основанное не только на взаимных интересах, но и на общих ценностях.

Финансовая и техническая помощь США сыграла для нас важную роль в создании более совершенных государственных институтов, укреплении верховенства закона и создании новых экономических возможностей. Со своей стороны, Армения поддержала антитеррористические и миротворческие инициативы США.

Соединенные Штаты всегда были стабильным партнером Армении в области глобальной и региональной безопасности. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, США играют решающую роль в процессе мирного и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

44-дневная война, развязанная Азербайджаном против народа Арцаха осенью 2020 года, оказала серьезное влияние на безопасность населения и региона и оставила нерешенными такие вопросы, как окончательный статус Арцаха. В этой связи Армения приветствует намерение Соединенных Штатов активизировать свои усилия по справедливому и всеобъемлющему урегулированию конфликта.

Пользуясь случаем, хочу поздравить американцев армянского происхождения, которые всегда играли очень важную роль в формировании и сохранении партнерства между нашими странами. Многие из них являются потомками этнических армян, которые, став свидетелями ужасов Геноцида армян в Османской Турции, нашли убежище и второй дом в Соединенных Штатах. На протяжении многих лет армянская община процветала, внося большой вклад в развитие и процветание Соединенных Штатов.

Заявление президента Джо Байдена о признании Геноцида армян 24 апреля этого года приветствовали миллионы армян во всем мире, чьих предков постигла та же трагическая судьба. Тем самым Соединенные Штаты еще раз продемонстрировали свою непоколебимую приверженность защите фундаментальных прав человека и всеобщих ценностей.

Поскольку Соединенные Штаты восстанавливают свою роль в Совете по правам человека, который Армения однозначно поддерживает, хочу выразить нашу готовность продолжать совместную работу по предотвращению преступлений против человечности.

В конце я хотел бы приветствовать решение действующей администрации возглавить борьбу с эпидемией Covid-19 и климатическими изменениями. Возвращение Соединенных Штатов к таким важным международным механизмам, как Всемирная организация здравоохранения и Парижское соглашение, укрепит глобальные усилия по борьбе с этими бедствиями.

С искренними пожеланиями процветания еще раз поздравляю народ Америки с 4 июля. Надеюсь, что 245-я годовщина независимости принесет всем вам мира и согласия.

Да благословит Бог Америку и армяно-американскую дружбу!”