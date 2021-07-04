В Армении подтверждено 89 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 57 заболевших

По состоянию на 11:00 4 июля в Армении подтверждено 89 новых случаев заражения COVID-19, 57 заболевших вылечились, есть 5 летальных исходов. За последние сутки проведено 4 074 тестов. Всего проведено 1 201 725 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении.

Всего подтверждено 225 553 случаев заражения COVID-19, 217 131 из которых вылечились, есть 4 526 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 769 пациента.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.