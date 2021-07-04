В основе армяно-американских отношений лежат общие ценности: Никол Пашинян поздравил Байдена с Днем независимости США

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту США Джо Байдену по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Многоуважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенных Штатов Америки с Днем независимости.

Декларацией независимости отцы-основатели завещали народу Соединенных Штатов и всему человечеству возвышенные идеи государственного строительства, демократии и фундаментальных свобод.

Мы рады, что Ваша администрация подтвердила свою приверженность подтверждению своей роли международного лидера в укреплении демократии, верховенства закона и защиты прав человека и фундаментальных свобод.

Эти ценности, которые разделяет армянский народ, лежат в основе наших отношений. В этой связи хочу поблагодарить Соединенные Штаты за их длительную поддержку в проведении демократических реформ в Армении.

В последнее время весь мир сталкивается с серьезными вызовами: эпидемия, изменение климата, конфликты и войны. Мы высоко ценим неоценимую финансовую и медицинскую помощь, оказываемую международному сообществу, в том числе Армении, в борьбе с эпидемией.

Придаем большое значение активной посреднической роли США в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и однозначно четкую позицию Вашей страны по окончательному уточнению статуса Нагорного Карабаха. Уверен, что совместными усилиями сопредседателей Минской группы ОБСЕ удастся добиться всеобъемлющего и справедливого урегулирования арцахского вопроса.

Армения готова углублять и расширять наши двусторонние отношения в рамках стратегического диалога. Надеюсь, в будущем мы зафиксируем новые достижения взаимовыгодного сотрудничества.

Разрешите еще раз поздравить Вас и дружественный народ Америки и пожелать процветания, развития и скорейшей победы над коронавирусом”.