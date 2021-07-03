15 пленных вернулись в Армению: известны их имена

При посредничестве российской стороны 15 армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, вернулись в Армению, а армянская сторона в качестве жеста доброй воли предоставила Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангеланском районах.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает правительство Армении, опубликовав имена 15 возвращенных армянских пленных:

Акопян Володя Вачаганович Асатрян Геворг Норайрович Гаспарян Гор Ваграмович Енгоян Мисак Гришаевич Карапетян Юрий Тигранович Махтесян Эдгар Вачаганович Минасян Арам Гарникович Минасян Мкртич Симонович Петросян Альберт Камоевич Погосян Армен Егиазарович Седракян Ромик Мисакович Сефилян Камо Каренович Асланян Егиш Ованесович Геворгян Григор Георгиевич Манукян Андраник Тигранович

Правительство Республики Армения поблагодарило Российскую Федерацию за ее посредническую роль.