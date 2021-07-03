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В аэропорту «Эребуни» ожидают возвращения 15 армянских военнопленных

В аэропорту «Эребуни» ожидают возвращения 15 армянских военнопленных

В аэропорту «Эребуни» ожидают возвращения 15 армянских военнопленных. Как сообщает Арменпресс, в аэропорту находятся родственники военнопленных, а также представители СМИ.

Ранее различные СМИ сообщали, что из Баку должны вернуться 15 военнопленных-армян. В случае официальной информации «Арменпресс» предоставит дополнительную информацию.


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