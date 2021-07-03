Число погибших от коронавируса в мире приближается к 4 миллионам. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте Worldometer.

Последнее обновление сайта было сделано сегодня, 3 июля, в 16:08 по ереванскому времени. По последним данным, количество людей, погибших от COVID-19 в мире с момента вспышки вируса, составляет более 3 миллионов 981 тысячу (3981965). Общее количество инфицированных превышает 183 миллиона (183 948 307). Из них выздоровели более 168 миллионов (168 359 910).

Лидерами по количеству зараженных коронавирусом являются США (34 580 198), Индия (30 502 362) и Бразилия (18 687 469).