Паллоне обсудил с представителями госдепа и минобороны США вопрос армянских военнопленных

Член Палаты представителей США Фрэнк Паллоне обсудил с официальными лицами госдепартамента и министерства обороны США вопрос о незаконном удерживании армянских военнопленных в Азербайджане. Как сообщает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Провел эффективный телефонный разговор с официальными лицами госдепартамента и министерства обороны США. Обсудили возможности укрепления армяно-американских отношений. Мы также поговорили о важности роли США в освобождении армянских военнопленных и разрешении кризиса на границе», - сообщил конгрессмен.

Had a productive call with officials from @StateDept and @DeptofDefense today to discuss ways to bolster the US-Armenian relationship. We also spoke about the important role the US must play in freeing the remaining Armenian POWs in Azeri detention and the ongoing border crisis.