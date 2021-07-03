Путин поздравил Лукашенко по случаю государственного праздника

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю государственного праздника – Дня независимости.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в поздравлении глава Российского государства отметил, что 3 июля – знаменательная дата в истории Белоруссии: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Белоруссия будут и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также продвигать взаимовыгодные интеграционные процессы на евразийском пространстве, что в полной мере отвечает интересам обеих стран.