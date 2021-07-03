Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

Охрана государственной границы Белоруссии с Украиной идет в усиленном варианте. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, с украинской стороны в Белоруссию поступает "огромное количество оружия".

"Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля", - сказал Бычковский.

По его словам, "с учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органами пограничной службы применяются тактические резервы с целью ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе".

Официальный представитель погранкомитета добавил, что "оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь". "В целом на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска", - добавил он.

Бычковский подчеркнул, что "в белорусской пограничной службе имеется достаточно сил и средств для обеспечения национальных интересов Республики Беларусь на государственной границе".