Дилижанский тоннель временно закрыт из-за работ по разметке дорог. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта.