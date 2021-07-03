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Дилижанский тоннель временно закрыт

Дилижанский тоннель временно закрыт

Дилижанский тоннель временно закрыт из-за работ по разметке дорог. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта.


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