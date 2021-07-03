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Никол Пашинян направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю Дня независимости страны

Никол Пашинян направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю Дня независимости страны

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю Дня независимости страны. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

Уважаемый Александр Григорьевич,

Сердечно поздравляю Вас по случаю Дня независимости Республики Беларусь.

Этот праздник стал символом мужества и героизма белорусского народа, ярким примером любви и самоотверженности к Родине.

Убежден, что традиционно дружественные армяно-белорусские отношения будут и далее служить ориентиром для продвижения межгосударственных отношений наших стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, доброго здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Беларуси – мира и процветания”.
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