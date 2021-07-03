Тигран Авинян в режиме видеоконференции принял участие в годовом собрании ЕБРР 2021 г.

Исполняющий обязанности вице-премьера Республики Армения Тигран Авинян 1 июля принял участие в годовом собрании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 2021 года. На пленарном заседании годового собрания исполняющий обязанности вице-премьера выступил в качестве заместителя председателя пленарной сессии. Исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян представил послание Армении по обсуждаемым на пленарном заседании вопросам.

Как сообщает Арменпресс, в своем выступлении Тигран Авинян отметил :

“Уважаемый господин председатель,

Уважаемая госпожа президент,

Уважаемые управляющие и делегаты,

Дамы и господа,

Рад выступить на 30-м юбилейном годовом собрании ЕБРР. Это действительно большая честь выступать в этом году в двойной роли: разделить сопредседательство в Совете директоров с моими почетными коллегами господином Донохо и господином Умурзаковым и выступать от имени Армении на этом очень важном собрании.

Прежде всего, я хотел бы поздравить ЕБРР с 30-летием и выразить слова похвалы его невероятной приверженности региональным инвестициям. В 2020 году Банк еще раз доказал, что достойно противостоит актуальным вызовам. Мы стали свидетелями эффективного запуска пакета “Солидарность” для смягчения последствий Covid-19.

Уважаемые коллеги,

Вместе мы создали прекрасные истории перехода. С другой стороны, новые реалии требуют переформулирования целей и трансформации инструментов. Рамочная программа стратегических и капитальных инвестиций на 2021-2025 гг. уже обеспечена принципиально важными сферами. В соответствии с парадигмой “наилучшего восстановления” она предусматривает переход к экологически чистой среде с низким уровнем выбросов углерода, инклюзивному развитию и ускорению цифровой трансформации.

Эти амбициозные цели должны быть достигнуты за счет высококачественных инвестиций и высококачественного воздействия на переходный процесс. В то же время неопределенность в плане эпидемии может создать проблемы. Здесь, я думаю, Банк сможет эффективно использовать свои сильные стороны - способность быстро адаптироваться и инновации.

Как во всем мире, так и в Армении эпидемия Covid-19 вызвала серьезные краткосрочные и среднесрочные проблемы. Страна завершила год спадом ВВП на 7,4%. Совместный антикризисный пакет на 2020 год оценивается примерно в 4% ВВП. Мы высоко ценим работу, проделанную ЕБРР по оказанию помощи правительству Армении в его усилиях по преодолению негативных последствий Covid-19.

На пути к посткризисному восстановлению мы формируем нашу повестку дня по построению более конкурентоспособной, динамичной экономики, инклюзивного и устойчивого будущего. Для нас абсолютным приоритетом является создание прочной основы и поддержки структурных реформ, направленных на восстановление зеленой окружающей среды инновационными способами.

Амбициозный пакет крупномасштабной оцифровки и решений GovTech также является приоритетом. Мы приветствуем элементы и приоритеты программы ЕБРР “Лучшее восстановление”, которые соответствуют нашим национальным приоритетам.

Уважаемые коллеги,

Помимо эпидемии Covid-19, есть еще одна серьезная проблема, с которой мы все сталкиваемся. Климатический кризис больше не является прерогативой научного сообщества. Это вопрос актуальной политики и должен стать краеугольным камнем восстановления окружающей экономики и поведенческих закономерностей рынков.

По сути, климатический кризис - это результат неудач. Формированием трех новых развитий в области климатических амбиций, а именно присоединение к Парижскому соглашению, быструю де-гидрокарбонизацию энергетического сектора и поддержку устойчивых низкоуглеродных климатических стратегий, ЕБРР зарекомендовал себя как институт влияния переходного периода.

Важно понять, есть ли у всех последовательные стремления, цели, способности и возможности на национальном уровне для принятия необходимых действий для восстановления окружающей среды с низким уровнем выбросов углерода. Чтобы избежать катастрофического изменения климата, Армения предпринимает активные шаги по пересмотру моделей развития, ускорению перехода к более устойчивой низкоуглеродной экономике.

Наши цели отражены в недавно принятых Рамках национальных инвестиций на 2021 год. Целью новой национальной стратегии является сокращение выбросов на 40% к 2030 году по сравнению с 1990 годом, в основном в энергетическом секторе. К 2030 году мы стремимся увеличить долю солнечной энергии в общем производстве энергии до 15%. Доля производства энергии с нулевыми выбросами составит около 54% от общего объема.

Использование соответствующих финансовых механизмов и инструментов жизненно важно для успешной реализации формулы “от намерения к реализации”. Мы подтверждаем нашу готовность работать с ЕБРР над крупномасштабной мобилизацией климатического финансирования. Армения в целом приветствует инициативы ЕБРР в области климата, направленные на то, чтобы сделать низкоуглеродное развитие будущим направлением деятельности.

Уважаемые коллеги,

Мы считаем, что все важные темы, которые существенно влияют на будущую экономическую архитектуру региона, не могут быть эффективно решены без сильных демократий, стабильности и мира. С этой целью институты международного сообщества, в том числе ЕБРР, должны решительно осуждать нарушения, которые создают гуманитарную угрозу и ставят под угрозу стабильность в регионе.

Уважаемые коллеги,

Эта встреча очень важна. Решения, которые мы принимаем сегодня, окажут важное влияние на будущие преобразования и коллективное мышление и шаги по трансформации. Желаю президиуму и команде Банка новых успехов, сил для решения текущих чрезвычайных задач, а также здорового сплочения вокруг новых амбиций.

Хочу выразить искреннюю признательность президенту ЕБРР г-же Одиль Рено-Бассо, генеральному секретарю г-ну Энцо Кваттрочокке и руководству за организацию этого ежегодного собрания в удаленном режиме в такие нестабильные времена.

Также хочу выразить искреннюю благодарность нашим избирателям за отличную командную работу и за состоявшийся операционный год. ЕБРР является очень важным для Армении партнером и останется таковым”.

Напомним, ежегодное собрание ЕБРР 2021 года должен был пройти в Армении. Однако, учитывая, что в этом году из-за эпидемии коронавируса Совет управляющих ЕБРР решил провести его онлайн, ежегодное собрание в Ереване состоится в 2024 году.

В рамках ежегодного собрания традиционно проводятся сессии по перспективам инвестиций (investment outlook session), на которых страны представляют свои инвестиционные возможности. Мероприятие - хорошая возможность для бизнес-сообщества установить новые контакты с более чем 2 000 представителей финансовых и корпоративных руководителей, высокопоставленных государственных чиновников и др. В ходе мероприятия проводится диалог на высоком уровне по актуальным темам, принимаются решения по стратегии развития Банка.