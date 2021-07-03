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Католикос Арам I и Папа Франциск обсудили вопрос армянских военнопленных 

Католикос Арам I и Папа Франциск обсудили вопрос армянских военнопленных 

Во время недавней встречи христианских лидеров Ливана в Ватикане Католикос Великого Дома Киликийского Его Святейшество Арам I обсудил с Папой Франциском последствия Арцахской войны и вопрос об армянских военнопленных, все еще удерживаемых в Азербайджане.

Как сообщает Арменпресс, Католикос Арам I напомнил, что незаконное обращение Азербайджана с военнопленными противоречит международному праву. Он поблагодарил Папу Франциска за то, что последний поднял проблему армянских военнопленных, и попросил его при возможности снова обратиться к проблеме, вызывающей беспокойство у армянского народа, способствуя возвращению армянских военнопленных.
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