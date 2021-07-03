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И.о. министра высокотехнологичной промышленности Армении встретился со спикером парламента Каталонии

И.о. министра высокотехнологичной промышленности Армении встретился со спикером парламента Каталонии

Исполняющий обязанности министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения Айк Чобанян, находящийся в Королевстве Испания для участия в мероприятии «MWC Barcelona» в Барселоне, встретился со спикером парламента Каталонии Лаурой Борас.

Как сообщает Арменпресс, исполняющий обязанности министра высоко оценил дружественную позицию парламента Каталонии в отношении признания Геноцида армян, а также позицию, которую она занимала во время 44-дневной войны в Арцахе и после этого. Есть большие возможности в плане развития сотрудничества между Арменией и Каталонией, которые не были реализованы, это хорошая возможность начать новую активную деятельность в этом направлении.

Айк Чобанян также поблагодарил за дружественное и благосклонное отношение властей Каталонии к армянской общине Каталонии и поприветствовал представителей общины.

Г-жа Борас заявила, что 27 мая парламент Каталонии единогласно принял заявление, в котором потребовал от властей Азербайджана немедленно освободить всех армянских военнопленных.

А 17 мая спикер парламента Каталонии Лаура Борас и другие парламентарии встретились с представителями армянской общины Каталонии. В ходе встречи было обсуждено множество вопросов, в том числе возможность объявления 24 апреля в Каталония Днем памяти жертв Геноцида армян.


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