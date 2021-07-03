Европейские индексы - 02-07-21
МОСКВА, 3 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.30% и составил 15650.09 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.01% и составил 6552.86 пункта, британский FTSE снизился на 0.03% и составил 7123.27 пункта, а российский RTSI вырос на 0.19% и составил 1659.72 пункта.
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