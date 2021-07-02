Ереванский футбольный клуб "Арарат" подписал контракт с ивуарийским форвардом Сержем Дебле.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт клуба, последним клубом Сержа Дебле был датский "Выборг", который по итогам прошлого сезона завоевал путевку в датскую Суперлигу.

Серж Дебле в юности переехал из Африки в Англию, подписав контракт с клубом "Чарльтон". Затем на правах аренды играл во французских клубах "Анже" и "Нант", играл за российский "Химки" и СКА-Хабаровск, сезон 2013/14 провел в Гюмрийском "Шираке", забив 15 голов в 26-и матчах. Из Армении перешел в датский "Выборг", затем играл в китайском "Меиожу", гонгконгском R&F.

“Я принял решение перейти в "Арарат" после разговора с тренером. Как вы знаете, под руководством Вардана Бичахчяна я играл в «Шираке» и поддерживал с ним хорошие отношения. Надеюсь, что своим опытом и качествами смогу помочь команде добиться чемпионского титула и как можно лучше выступать на европейской арене.

Знаю, что в прошлом сезоне команда долгое время возглавляла турнирную таблицу и только в последних пяти турах упустила чемпионство. Здесь я вижу хорошую команду, и надеюсь, что в этом году мы сможем стать чемпионами”, - отметил новичок "Арарата".

Серж Дебле будет выступать в "Арарате" под 10-м номером.