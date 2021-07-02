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Европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели посетит Армению, Грузию и Азербайджан

Европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели посетит Армению, Грузию и Азербайджан

Европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели 6-9 июля с посетит страны Южного Кавказа - Армению, Грузию и Азербайджан. Это первый визит еврокомиссара в страны Южного Кавказа․ Визит состоится после утверждения экономического инвестиционного плана, который направлен на поддержку восстановления, устойчивости и реализации пересмотренной программы реформ со странами Восточного партнерства.

Как сообщили Арменпресс в делегации ЕС в Армении, в ходе встреч с представителями политических властей, бизнес-среды и гражданского общества комиссар Оливер Вархели представит региональный экономический и инвестиционный план, программы передового потенциала каждой страны.

Он обсудит ключевые вопросы двусторонних отношений с каждой из трех стран. Цель визита комиссара - подтвердить солидарность ЕС со странами-партнерами в борьбе с COVID-19.

В Армении комиссар Вархели встретится с президентом Арменом Саркисяном, исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном, исполняющим обязанности вице-премьера Мгером Григоряном и Католикосом Гарегином Вторым.


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