Азербайджанский суд приговорил 12 армянских военнопленных к 6 месяцам лишения свободы, двух - к 4 годам

Азербайджанский суд завершил процесс над 14 военнопленными армянами по сфабрикованным обвинениям. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, прокурор потребовал приговорить Армена Багасяна, Гора Гаспаряна, Камо Сефиляна, Володю Акопяна, Геворга Асертяна, Сисака Енгояна, Альберта Петросяна, Ромика Седракяна, Арама Минасяна, Мкртыча Миносяна, Эдгара Матесяна и Юрия Карапетяна к двум годам лишения свободы, а Грача Авакяна и Гегама Серобяна - пяти годам лишения свободы.

Бакинский суд Грача Авакяна и Гегама Серобяна приговорил к 4 годам лишения свободы, а остальных военнопленных - к 6 месяцам лишения свободы. Удерживаемые Азербайджаном армянские военнопленные приговорены к лишению свободы за «незаконное пересечение границы». По остальным статьям обвинения с них сняты.

Изначально им были предъявлены обвинения в «терроризме и диверсии», «хранении оружия» и др.

Азербайджан продолжает не выполнять пункты трехстороннего заявления от 9 ноября, в частности, о возвращении пленных.