Регулярные прямые рейсы Ереван-Франкфурт-Ереван стартуют 31 июля

Condor Airlines, одна из самых известных немецких авиакомпаний, выходит на рынок Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Комитет по туризму.

Отмечается, что регулярные регулярные рейсы Ереван-Франкфурт-Ереван будут проводиться один раз в неделю, начиная с 31 июля.