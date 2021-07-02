Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил погранвойскам полность перекрыть границу с Украиной. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом глава государства объявил на торжественном собрании по случаю Дня независимости, который в Белоруссии отмечают 3 июля.

Лукашенко пояснил, что с Украины поступает "огромное количество оружия".

Помимо этого, по словам президента, соседняя республика, а также Германия, США, Польша и Литва связаны со "спящими" террористическими ячейками в Белоруссии.

"Цель этих ячеек — насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", — добавил он.

По словам главы государства, эти так называемые "отряды самообороны" пытались подорвать узел связи ВМФ России в Вилейке, но всех участников в течение двух суток нашли и арестовали.

Лукашенко также заявил, что западные санкции, направленные на подрыв экономики, не сработают. По его словам, самая большая ценность Белоруссии, у которой нет нефти, газа и золота, — ее "гордый, независимый и трудолюбивый" народ, а не абстрактное навязанное понятие "гражданское общество".

В конце июня вступили в силу секторальные санкции ЕС против Белоруссии, как утверждается, в ответ на "эскалацию грубых нарушений прав человека" и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая.