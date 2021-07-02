Давид Сехлеян освобожден от должности заместителя губернатора Ширака

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подписал решение об освобождении Давида Сехлеяна от должности заместителя губернатора Ширака. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте e-gov.am.

Давид Сехлеян занимал должность вице-губернатора Ширака с 4 февраля 2021 года.