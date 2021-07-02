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Давид Сехлеян освобожден от должности заместителя губернатора Ширака

Давид Сехлеян освобожден от должности заместителя губернатора Ширака

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подписал решение об освобождении Давида Сехлеяна от должности заместителя губернатора Ширака. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте e-gov.am.

Давид Сехлеян занимал должность вице-губернатора Ширака с 4 февраля 2021 года.


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