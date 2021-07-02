Нуне Асатрян освобождена от должности заместителя губернатора Вайоц Дзора

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подписал решение об освобождении Нуне Асатрян от должности заместителя губернатора Вайоц Дзора. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на сайте e-gov.am.

Нуне Асатрян занимала должность вице-губернатора Вайоц Дзора с 29 июня 2018 года.