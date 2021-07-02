Завершено предварительное следствие по делу кандидата в депутаты от блока «Армения» Армена Чарчяна 

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении кандидата от блока «Армения», директора медицинского центра «Измирлян» Армена Чарчяна. Об этом сообщили в пресс-службе ССС в ответ на запрос Арменпресс.

В ответ на заявление адвокатов Чарчяна об отсутствии причин для его задержания во время следствия, ССС сообщила, что в отношении данного лица выбран арест в качестве меры пресечения для обеспечения его надлежащего поведения как во время следствия, так и во время судебного разбирательства.

Напомним, что кандидат в депутаты от блока «Армения», директор медицинского центра «Измирлян» Армен Чарчян был арестован 23 июня. Ему предъявлено обвинение по п. 2 ч. 4 ст. 154.2 (воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя) УК Армении.

В опубликованном накануне выборов в интернете материале некто представляется Арменом Чарчяном и принуждает работников медцентра пойти на выборы и избрать блок «Армения». Он также запугивает сотрудников, отмечая, что может проверить списки тех, кто принимал участие в выборах.