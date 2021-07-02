Ушла из жизни бывший главный редактор «Арменпресс» Нора Меликян

Многолетняя сотрудница и бывший главный редактор Нора Меликян государственного информационного агентства «Арменпресс» скончалась на 90-м году жизни.

Нора Меликян окончила Ереванский государственный университет по специальности журналистика в 1954 году. Практику проходила в газетах «Советская Армения», «Авангард» и «Рабочий».

С 1954 г. работала корреспондентом информационного агентства «Арменпресс», а в 1977-79 гг. - в качестве главного редактора. Меликян проработала в ИА «Арменпресс» до 2003 года.

Сотрудники информационного агентства «Арменпресс» выражают глубокие соболезнования родным и близким Норы Меликян и разделяют горечь утраты.