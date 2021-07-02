Президент Армении принял участие в заседании ведущих стран коалиции «Технологии и инновации»

По приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона, заместителя Генерального секретаря ООН, исполнительного директора UN Women Фумзиле Мламбо-Нгкука, президент Республики Армения Армен Саркисян 30 июня в формате онлайн-конференции принял участие в заседании ведущих стран коалиции «Технологии и инновации» международного форума «Поколение равенства», посвященного гендерному равенству и прав женщин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выступил с речью, коснувшись возможностей технологического и инновационного развития в Армении, реализуемых в области высоких технологий программ, а также участия женщин, отметив, что участие женщин в технологических факультетах университетов, а также в компаниях в технической области довольно высокое.

«Мы реализуем много высокотехнологичных проектов. Одна из них называется TUMO, это инициатива в области информационных технологий, которая дает молодому поколению базовые знания о программировании и высоких технологиях. Центры TUMO есть не только в Армении, но также в Париже и Берлине, рассматриваются и другие места», - сказал Саркисян.

Президент Саркисян коснулся также президентской инициативы АТОМ (Advanced Tomorrow), направленной на развитие науки и технологий в Армении.

«Мир меняется, меняется очень резко и очень быстро. Учитывая все это, мы инициировали программу АТОМ, - сказал президент. - С помощью этого проекта мы пытаемся привлечь в Армению высококачественные компании в области искусственного интеллекта для создания совместных венчурных предприятий».

Президент Саркисян также сообщил, что в октябре этого года в Армении в третий раз пройдет авторитетный международный «Саммит мыслей», одна из основных тем которого также посвящена вопросам технологического развития. Он пригласил участников форума «Поколение равенства» принять участие в «Саммите мыслей».

Форум «Поколение равенства» под эгидой Организации Объединенных Наций направлен на содействие сотрудничеству между государствами, международными организациями и гражданским обществом посредством Четвертой Всемирной конференции по положению женщин, принятой в контексте 25-й годовщины Пекинской декларации.

В 2020 году Армения вместе с Финляндией и Тунисом была избрана лидером коалиции «Технологии и инновации», сформированной в рамках форума «Генерация равенства».

На открытии мероприятия выступили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Финляндии Сана Марин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейского Совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор UN Women Фумзиле Мламбо-Нгкука, бывший госсекретарь США, защитник прав женщин Хиллари Клинтон и другие.