Станьте обладателем карты Visa Конверс Банка на льготных условиях

Конверс Банк предлагает до 31 июля стать обладателем карт Visa Classic, Visa Gold, Visa Business и Visa Platinum и воспользоваться сниженной на 50% годовой комиссией за обслуживание в течение всего срока действия карты. По желанию клиента, члену его семьи также будет бесплатно предоставлена карта, прикрепленная к Visa Classic, Visa Gold или Visa Platinum, в зависимости от типа основной карты клиента.

В случае карт премиум-класса будет предложена услуга персонального сейфа по сниженной на 50% стоимости платы за обслуживание в банках «Еритасардакан», «Киликия», «Аршакуняц», «Гюмри», «Кентронак» и филиалах Нор Норк, а также возможность получить Visa PaySticker или Visa MiniFob /с аксесуаром/ без платы за предоставление.

Новые обладатели карт также получат возможность принять участие в акции, запущенной для обладателей карт Visa Конверс Банка. В рамках данной кампании, направленной на поощрение безналичных платежей, клиенты, совершившие максимальное количество покупок и заработавших золотые баллы, получат ценные подарки, в частности:

- Первые 10 обладателей карт с наибольшим количеством золотых баллов получат стандартизированные 10-граммовые золотые слитки (номинал 999,9),

- а занявшие 11-50 место по количеству золотых баллов получат стандартизированные 5-граммовые золотые слитки (класс 999.9).

Акция действует до 31 августа.

Подробности: www.conversebank.am

Надзор за Конверс Банком осуществляет Центральный банк.