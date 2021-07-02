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Станьте обладателем карты Visa Конверс Банка на льготных условиях

Станьте обладателем карты Visa Конверс Банка на льготных условиях

Конверс Банк предлагает до 31 июля стать обладателем карт Visa Classic, Visa Gold, Visa Business и Visa Platinum и воспользоваться сниженной на 50% годовой комиссией за обслуживание в течение всего срока действия карты. По желанию клиента, члену его семьи также будет бесплатно предоставлена карта, прикрепленная к Visa Classic, Visa Gold или Visa Platinum, в зависимости от типа основной карты клиента.

В случае карт премиум-класса будет предложена услуга персонального сейфа по сниженной на 50% стоимости платы за обслуживание в банках «Еритасардакан», «Киликия», «Аршакуняц», «Гюмри», «Кентронак» и филиалах Нор Норк, а также возможность получить Visa PaySticker или Visa MiniFob /с аксесуаром/ без платы за предоставление.

Новые обладатели карт также получат возможность принять участие в акции, запущенной для обладателей карт Visa Конверс Банка. В рамках данной кампании, направленной на поощрение безналичных платежей, клиенты, совершившие максимальное количество покупок и заработавших золотые баллы, получат ценные подарки, в частности:

- Первые 10 обладателей карт с наибольшим количеством золотых баллов получат стандартизированные 10-граммовые золотые слитки (номинал 999,9),

- а занявшие 11-50 место по количеству золотых баллов  получат стандартизированные 5-граммовые золотые слитки (класс 999.9).

Акция действует до 31 августа.

Подробности: www.conversebank.am

Надзор за Конверс Банком осуществляет Центральный банк.

 


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