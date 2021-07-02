Надзорные органы Узбекистана ограничили работу социальных сетей Twitter, TikTok и "ВКонтакте" из-за нарушения закона о персональных данных, сообщает в пятницу пресс-служба госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор).

В пятницу пользователи соцсетей в Узбекистане сообщали о перебоях в работе приложений TikTok, Skype и Twitter. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце января подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Позднее Узкомнадзор сообщил, что уведомил ряд зарубежных интернет-компаний - Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex о необходимости выполнения указанных требований закона, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В минувшую среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал видеоролики молодых людей в Tik Tok, за оскорбление исторических памятников полководцу Амиру Темуру (Тамерлану) и поэту Алишеру Навои.

В октябре 2019 года в Узбекистане вступил в силу закон "О персональных данных", в соответствии с которым личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома.