Блок «Армения» подал в КС ходатайство о невозможности участия Ваге Григоряна в рассмотрении итогов выборов

Блок «Армения» направил в Конституционный суд письмо-ходатайство о невозможности участия в рассмотрении дела об оспаривании результатов парламентских выборов судьи Ваге Григоряна. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил представитель блока Арам Вардеванян.

«Причина ясна. Ваге Григорян участвовал в качестве законного оппонента, фигурируя в конкретном деле против Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Армена Геворгяна. Кроме того, мы думаем, что у него есть определенная предвзятость», - сказал он.

На вопрос, доверяют ли они такому составу Конституционного суда, Вардеванян ответил, что оценка решений Конституционного суда может быть дана только после ознакомления с решениями.

Он добавил, что, конечно, есть судьи, которым они не доверяют, но он не может делать такого утверждения в отношении судей Конституционного суда.