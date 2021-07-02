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Азиатские индексы выросли - 02-07-21

Азиатские индексы выросли - 02-07-21

ТОКИО, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.27% и составил 28783.28 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.88% и составил 1956.31 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.95% и составил 3518.76 пункта, а HANG SENG снизился на 1.80% и составил 28310.42 пункта.


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