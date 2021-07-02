Telegraph: Великобритания выведет войска из Афганистана вместе с США 4 июля

Великобритания и США завершат вывод основной части своих войск из Афганистана 4 июля. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в окружении начальника штаба обороны Соединенного Королевства Николаса Картера.

"Мы все покинем страну 4 июля. Основная британская миссия [в Афганистане] будет также завершена к 4 июля", - отметил собеседник издания.

Ранее представитель Пентагона на условиях анонимности сообщил о том, что в пятницу силы США и НАТО покинули авиабазу в афганском городе Баграм (провинция Парван). Полностью вывод коалиционных сил из страны должен завершиться к 11 сентября. При этом ожидается, что западные военные все же будут задействованы для охраны посольств в Кабуле.

По мнению отставного британского генерала Ричарда Данната, чьи слова приводит The Daily Telegraph, движение "Талибан" (запрещено в РФ) в конченом итоге "одержало верх" в противостоянии с западной коалицией.

"Как это ни трагично, но кажется весьма вероятным, что страна погрузится в хаос гражданской войны", - отметил экс-глава Генерального штаба британских вооруженных сил.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.