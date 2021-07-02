В Афганистане задержали мужчину, планировавшего взорвать самолет

Директорат по вопросам безопасности Афганистана (NDS) предотвратил попытку взрыва рейса в провинции Герат, следует из заявления спецслужб.

Отмечается, что террорист вошел на территорию аэропорта города Герат "под прикрытием артиста". При себе у него был "музыкальный инструмент", там внутри находились бомба, граната и химические вещества. Мужчина, как утверждается, намеревался "подорвать все это во время полета", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сотрудники Генерального директората национальной безопасности предотвратили план террористической атаки на рейсе Герат-Кабул", - говорится в заявлении спецслужб, размещенном в Twitter.

Террориста спецслужбы задержали во время "повторной проверки" в аэропорту Герата.