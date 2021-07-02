«Зартонк» обратился в Конституционный суд по поводу возможного нарушения основных принципов избирательного права

ЕРЕВАН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 2 июля в 15:20 Национально-христианская партия «Зартонк» подала в Конституционный суд заявление об оспаривании результатов досрочных парламентских выборов. Как сообщает «Арменпресс», первый номер в избирательном списке партии Ара Зограбян представил подробности заявления.

«Согласно заявлению, были нарушены основные принципы избирательного права, закрепленные в Конституции РА - свобода и равенство. Разжигание вражды, призывы к насилию, использование административного ресурса - другие нарушения, которые повлияли на результаты выборов», - сказал Зограбян.

Он также отметил, что в Конституционный Суд подано 5 ходатайств в связи с запросом определенной информации у государственных органов:

1. Представить в СНБ количество граждан, подписавших списки в день выборов, но по данным СНБ фактически не находившихся в Республике Армения.

2. КГД РА и Аппарату премьер-министра РА представить общее количество лиц, находящихся на государственной службе.

3. Министерству обороны РА предоставить информацию о том, сколько военнослужащих участвовало в выборах 20 июня 2021 года.

4. Министерству территориального управления и инфраструктуры представить информацию о том, на каких избирательных участках 20 июня не было электричества, сколько времени и по каким причинам?

5. Генпрокуратуре-представить сведения о том, сколько сообщений о преступлениях избирательного характера было получено правоохранительными органами с 25 мая по 22 июня, а также какие меры были предприняты в соответствии с содержанием каждого из этих сообщений, сколько уголовных дел было возбуждено и по каким статьям.

27 июня Центральная избирательная комиссия подготовила протокол об итогах досрочных парламентских выборов в Армении, согласно которому партия «Гражданский договор» получила 53,91% голосов, блок «Армения» - 21,09%, а партия « Блок "Имею честь" - 5,22%.

Результаты выборов уже опротестованы блоком «Айастан» в заявлении, поданном в Конституционный суд 2 июля. 2 июля в 17:20 подаст заявку блок «Честь имею».