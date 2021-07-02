В Румынии два человека пострадали при взрыве на НПЗ

Две человека пострадали в пятницу из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia возле румынского города Нэводарь. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местный телеканал Digi 24 со ссылкой на главу уезда Констанца Силвиу Кошу.

"Пострадали два человека, у них обожжены лица, ничего серьезного. Туристы не пострадали, экипажи спасателей работают на месте", - заявил Коша в комментарии Digi 24.

Как сообщает телеканал, взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Petromidia произошел в пятницу. К месту ЧП отправились министр внутренних дел Лучина Боде и глава департамента ЧС Раед Арафат. Зона вокруг завода оцеплена, есть риск повторного взрыва. На месте работают восемь пожарных расчетов.

"Министр окружающей среды Танкос Барна заявил, что последствия для экологии могут быть серьезными. Облако дыма двигается в сторону моря, к месту отправлены лаборанты для оценки качества воздуха", - отмечает телеканал.

Petromidia – самый большой нефтеперерабатывающий завод в Румынии, в прошлом году она переработала 4,8 миллиона тонн сырья.