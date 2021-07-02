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Пюник проведет сборы в Тбилиси

Пюник проведет сборы в Тбилиси

ЕРЕВАН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Готовясь к сезону 2021/22, ФК «Пюник» 19-24 июля проведет сборы в Тбилиси.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. В рамках тренировки наша команда проведет 2 тестовых матча. 20 июля соперником команды будет «Сабуртало» (19:00), а 23 июля - «Локомотив-Тбилиси» (20:30). Команда уже проводит первые сборы в Дилижане.

Ереванский «Алашкерт» стал победителем сезона 2020/21 армянского футбола. На втором месте «Ной», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» занимает 4-е место в турнирной таблице, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.


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