Арам Вардеванян подробно рассказал о поданном в КС заявлении

ЕРЕВАН, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Представитель блока «Айастан» Арам Вардеванян подробно рассказал о поданном в Конституционный суд заявлении, которое оспаривает результаты досрочных парламентских выборов 20 июня. Как сообщает «Арменпресс», в ходе пресс-конференции Вардеванян сказал, что блок «Айастан» подал в Конституционный суд заявление с требованием признать недействительным решение Центральной избирательной комиссии от 27 июня 2021 года.

«Другими словами, мы оспорили конституционность решения по результатам выборов, законность и существующие фактические обстоятельства. Конституционный суд рассмотрит указанное заявление как на количественные, так и на качественные нарушения», - сказал Вардеванян, добавив, что в заявлении в основном представлены возможные нарушения, имевшие место с 10 мая.

Вардеванян сообщил, что в заявлении содержится подробный анализ 12 пунктов, прилагаемые документы и их обоснования.

Представитель блока «Айастан» подчеркнул, что вопрос об оспаривании результатов выборов будет впервые рассмотрен в рамках нового закона о Конституционном суде и аппарат Конституционного суда готов должным образом реагирует на вопросы всех сил ".

Представитель блока «Айастан» сообщил, что они подали в Конституционный суд довольно объемное заявление.

«Мы представили ряд доказательств, в том числе видеоролики, мы представили свой анализ результатов со 109 избирательных участков, что, по сути, относится к 88 тысячам голосов, из которых 4 тысячи голосов были без подписей в списках, опубликованных на избирательных участках. Другими словами, 4 тысячи из 88 тысяч голосов отсутствуют», - сказал Вардеванян.

В своем заключительном слове Вардеванян отметил, что им предстоит довольно интересное рассмотрение в Конституционном суде.