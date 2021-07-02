СМИ: часть соревнований на Олимпиаде в Токио может пройти без зрителей

Часть соревнований на летних Олимпийских играх в Токио планируется провести без зрителей или понизить предел заполняемости стадионов, который был установлен организаторами в прошлом месяце. Об этом сообщило в пятницу издание Nikkan Sports.

В частности, как отмечается, без болельщиков могут пройти матчи по баскетболу в соседней с Токио префектуре Сайтама. Ее губернатор обратился с соответствующей просьбой к оргкомитету "Токио-2020", поскольку игры планируется проводить поздно вечером. Присутствие зрителей на таких матчах будет противоречить политике японских властей, которые стараются ограничить выход людей на улицу в позднее время суток,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также, по сведениям источников Nikkan Sports, не исключено, что лимит посещаемости на ряде спортивных объектов будет понижен по сравнению с установленным ранее максимумом в 10 тыс. зрителей сразу в два раза - до 5 тыс.

Ранее агентство Киодо сообщило, что организаторы Олимпийских игр на следующей неделе проведут пятистороннюю онлайн-встречу, главной темой которой станет обсуждение вопросов, связанных с допустимым числом зрителей на стадионах. Глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото на пресс-конференции в пятницу заявила, что организаторы готовы к варианту проведения Игр без зрителей. Аналогичную точку зрения высказала и губернатор Токио Юрико Коикэ.