Поиски тел погибших военнослужащих продолжаются в Матагисе и Варанде

СТЕПАНАКЕРТ, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Поиски тел пропавших без вести военнослужащих (добровольцев, резервистов, мирных жителей), погибших в Арцахе, продолжается 2 июля двумя спасательными бригадами в направлении Матагиса Варандинского (Физулинского) района.

Как передает «Арменпресс», Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха сообщает, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предоставит дополнительную информацию о результатах.

В ходе поисков, начатых сразу после Арцахской войны в 2020 году, на потерянных территориях Арцаха было найдено и вывезено 1590 тел.