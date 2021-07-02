Умер художественный руководитель театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Сличенко, сообщили в театре. Ему было 86 лет.

Дата прощания будет названа позднее.

Николай Сличенко родился в 1934 году в цыганской семье в Белгороде. В 1951 году он поступил в труппу театра "Ромэн" и с 1977 года им руководил,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В театре, в кино, на эстраде он исполнял цыганские, эстрадные песни, старинные романсы.