Умер худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко
15:48, 2 Июль, 2021
Умер художественный руководитель театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Сличенко, сообщили в театре. Ему было 86 лет.
Дата прощания будет названа позднее.
Николай Сличенко родился в 1934 году в цыганской семье в Белгороде. В 1951 году он поступил в труппу театра "Ромэн" и с 1977 года им руководил,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
В театре, в кино, на эстраде он исполнял цыганские, эстрадные песни, старинные романсы.
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