Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июль

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 июля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 июля

Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 28 190 тестов на коронавирус и выявлено 964 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 1 июля составляет 3,42%, за две недели – 2,74%, за семь дней – 3,09%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Из 964 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 629. В регионах же ситуация следующая:

  •  Аджария –  25
  •  Имерети – 77
  •  Квемо Картли – 54
  •  Шида Картли – 40
  •  Гурия – 9
  •  Самегрело - Земо Сванети – 30
  •  Кахети – 71
  •  Мцхета-Мтианети – 12
  •  Самцхе-Джавахети – 9
  •  Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.

На данный момент в Грузии 9 430 активных случаев, из них 2 771 нуждаются в стационарном лечении, 620 человек находится в ковид-гостиницах, 6 039 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 607 пациентов тяжелое, 158 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации