COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 2 июля

Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за минувшие сутки сделано 28 190 тестов на коронавирус и выявлено 964 случая заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 1 июля составляет 3,42%, за две недели – 2,74%, за семь дней – 3,09%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Из 964 новых пациентов с COVID-19 в Тбилиси зафиксировано 629. В регионах же ситуация следующая:

Аджария – 25

Аджария – 25 Имерети – 77

Имерети – 77 Квемо Картли – 54

Квемо Картли – 54 Шида Картли – 40

Шида Картли – 40 Гурия – 9

Гурия – 9 Самегрело - Земо Сванети – 30

Самегрело - Земо Сванети – 30 Кахети – 71

Кахети – 71 Мцхета-Мтианети – 12

Мцхета-Мтианети – 12 Самцхе-Джавахети – 9

Самцхе-Джавахети – 9 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.

На данный момент в Грузии 9 430 активных случаев, из них 2 771 нуждаются в стационарном лечении, 620 человек находится в ковид-гостиницах, 6 039 человек проходят курс лечения дома.

Состояние 607 пациентов тяжелое, 158 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.