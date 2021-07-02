Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июль

Тигран Авинян посетил ряд строительных площадок Еревана

Тигран Авинян посетил ряд строительных площадок Еревана

Исполняющий обязанности вице-премьера Республики Армения Тигран Авинян 2 июля с рабочим визитом посетил ряд строительных площадок Еревана.

В рамках ознакомления с реализуемыми в Ереване градостроительными программами и текущими работами и.о. вице-премьера посетил строительные площадки компаний “Art Company”, “ML Mining” и “Ord Development”. 

Компании занимаются строительством многоквартирных домов. Тигран Авинян ознакомился с особенностями местного градостроительства, планами, проследил за строительными работами, осмотрел уже построенные жилые дома и квартиры.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации