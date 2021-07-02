Тигран Авинян посетил ряд строительных площадок Еревана
15:39, 2 Июль, 2021
Исполняющий обязанности вице-премьера Республики Армения Тигран Авинян 2 июля с рабочим визитом посетил ряд строительных площадок Еревана.
В рамках ознакомления с реализуемыми в Ереване градостроительными программами и текущими работами и.о. вице-премьера посетил строительные площадки компаний “Art Company”, “ML Mining” и “Ord Development”.
Компании занимаются строительством многоквартирных домов. Тигран Авинян ознакомился с особенностями местного градостроительства, планами, проследил за строительными работами, осмотрел уже построенные жилые дома и квартиры.
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